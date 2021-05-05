Son dakika... İstanbul merkezli FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 16'sı, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 16'sı, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, şifreli mesajlaşma programı ByLock'un çözümlemeleri ve itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler üzerine, örgütün güncel talebe yapılanmasında oldukları ve Anadolu'dan üniversite okumak için İstanbul'a gelen öğrencileri örgüt evlerine yerleştirdikleri belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, salgın döneminde üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine memleketlerine giden öğrencileri kontrol altında tuttukları ve mesajlaşma programları üzerinden örgütsel talimatlar verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Şanlıurfa, Adana, Düzce, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda, Sağlık Bakanlığında mühendis iken KHK ile ihraç edilen 1 kişi ile 8 öğrencinin de aralarında bulunduğu 4'ü yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ekipler 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Örgütün güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik farklı tarihlerde yapılan 2 farklı operasyonda yakalanan 51 kişi hakkında adli işlem yapılmış, adli makamlara sevk edilen 43 şüpheliden 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı ise tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış