Son Dakika | İstanbul merkezli 8 ildeki sahte altın operasyonu
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Son Dakika | İstanbul merkezli 8 ildeki sahte altın operasyonu

13.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:34
Son Dakika | İstanbul merkezli 8 ildeki sahte altın operasyonu

Son dakika gündem haberi... İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar sergilendi.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şebekenin Fatih'te 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüpheli, adliyeye sevk edilmiş, 29'u tutuklanırken 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilenen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar şöyle:

Üzerinde çeyrek altın bulunan 5 bileklik, çeşitli boyutlarda altın görünümlü 4 zincir, 32 çeyrek altın, 4 yarım altın, 2 tam altın, 2 Reşat altını, 12 ata lira altını, 60 adet 1 gramlık altın, 13 bileklik, 15 zincir kolye, 7 kolye ucu, 6 yüzük, 6 küpe, 15 kolye, 7 kolye ucu, 9 bilezik, 2 altın kemer, kesilmemiş top halde bileklik, 9 kesilmiş has altın, 3 bakır tel, 733 gram sarı renkli altın, 201 gram ağırlıklı alay, 382 gram ağırlıklı madde, 564 gram 14 ayar altın, 59 gram ağırlığında altın bileklik, 28 gram ağırlığında sarı renkli kolye altın, 2 bileklik, 10 adet 555 santim uzunluğunda gümüş ve altın zincir, 26 metre sarı renkli zincir, 420 gümüş ince tel, 2 bilezik, 3 adet 14 ayar altın ayar suyu, 3 adet 18 ayar ve 22 ayar altın ayar suyu, 84 gram saf gümüş, 29 gram zirkon taşı, 402 gram sarı pirinç, 89 gram gümüş gözboncuğu taşı, 473 gram alay, büyüteç, 79 gram demir tozu, 74 gram has altın, 54 gram has altın plaka, 12 gram 14 ayar altın kaynak suyu, 14 ayar 10. 58 gram bilezik, 324 gram gümüş tel, 20 bronz bileklik, mihenk taşı, 4 poşet altın ve bakır top ile 56 bin 60 lira.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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