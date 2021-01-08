Son dakika: İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu
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Son dakika: İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu

08.01.2021 08:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:48
Son dakika: İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 8 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Fatih'teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramalarda ise yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altının ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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