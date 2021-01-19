İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

19.01.2021 07:08 | Son Güncelleme: 19.01.2021 07:17
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Buğra AKAY / İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 5 ilde 35 ayrı adrese 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA 

İstanbul merkezli 5 ilde 35 ayrı adrese 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul merkezli 5 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik ve Özel Harekat polisleriyle birlikte polis helikopteri de havadan operasyona destek verdi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 1. katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Adreste bir şüpheli ise gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden biri de Beyoğlu Bostan Sokak'taki 4 katlı binanın 2 katıydı. Polis ekipleri adreste arama yaptı.


İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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