Son dakika... İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu
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Son dakika... İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

19.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:36
Son dakika... İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 4 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 uyuşturucu satıcısından 44'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 4 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 uyuşturucu satıcısından 44'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Şubat'ta İstanbul, Muş, Kastamonu ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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