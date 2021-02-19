Son dakika... İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 4 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 uyuşturucu satıcısından 44'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Şubat'ta İstanbul, Muş, Kastamonu ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir