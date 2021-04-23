Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU
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Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İSTANBUL merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geneli öğretmen ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu olan 18 kişiye yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve farklı soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı kişilerin beyanı doğrultusunda 18 kişiye yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında kamudan ihraç edilen ve özel sektör çalışanı öğretmen, vergi müfettişi olmak üzere örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişiler olduğu öğrenildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.

Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU
Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU
Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU
Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU
Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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