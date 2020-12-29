Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.
29.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:33
Son dakika haber... İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı