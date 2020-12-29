Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.

29.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:33
Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son dakika haber... İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalanırken operasyonların devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Engin Özkoç Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... İstanbul merkezli 4 ilde 132 milyon dolar aklandığı iddialarına eş zamanlı operasyon başlatıldı. | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:33:30. #1.15#
title