Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu
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Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu İstanbul merkezli üç ilde, 'torbacı' diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

15.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:09

İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu

İSTANBUL - İstanbul merkezli üç ilde, 'torbacı' diye tabir edilen zehir tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, birçok adreste silah ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da geniş çaplı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere şafak baskını yapıldı.

İstanbul'da 22 ilçede belirlenen adreslere baskın

İstanbul'da 22 ilçede gerçekleştirilen operasyonda daha önce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı.

Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşı yardımıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekat timleri de uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem alırken vatandaşların içeri girmesi için uyarıda bulundu.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Belirlenen adreslerde yapılan aramaların ardından çok miktarda uyuşturucu ile birçok adreste silah ele geçirildi. Aramaların ardından yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika! İstanbul merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu

Kaynak: İHA

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