Son dakika: İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/ PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı.

"Aday Numarası" sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen 6'sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46'sı ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 52 kişiyi yalalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon Beykoz, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli başta olmak üzere çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı. Operasyonda adreslerde arama yapılırken gözaltına alınana şüpheliler ise emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı