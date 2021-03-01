Son dakika! İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Bir son dakika haberine göre İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 15 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir suç örgütünün kurduğu şirket üzerinden dijital para üretimi yaptığı ve katılımcılara yüksek kar payı vereceğini söyleyerek, piramit sistemine üye olan çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 27'si yakalanmıştı. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış