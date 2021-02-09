İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: çok sayıda kişi gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: çok sayıda kişi gözaltına alındı

09.02.2021 01:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:56
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: çok sayıda kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında önceden belirlenen 11 adrese baskın yapılırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında daha önceden belirlenen 11 adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaparken, dairede bulunan kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne görüldü.

- İstanbul
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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