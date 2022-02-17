Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI - Haberler
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Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL'da FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri dolapta gizlenirken yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında arama kararı olan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yine FETÖ'den aranması olan 5 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 34 şüphelinin yakalandığı operasyonda adreslerdeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

DOLAPTAN ÇIKTI

Operasyonda şüphelilerden biri, dolapta gizlendi. Polis, şüpheliyi dolaptan çıkararak, gözaltına aldı. Operasyon anları ve şüphelinin dolaptan çıkarılması polis kameralarınca kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Operasyon anları

-Evlerde yapılan aramalar

-Ele geçirilen materyaller

-Şüphelinin dolaptan çıkarılması

-Detaylar


Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yerel, Güncel, Haberler

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