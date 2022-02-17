Son dakika gündem: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİRİ DOLAPTA YAKALANDI

İSTANBUL'da FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri dolapta gizlenirken yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında arama kararı olan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yine FETÖ'den aranması olan 5 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 34 şüphelinin yakalandığı operasyonda adreslerdeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

DOLAPTAN ÇIKTI

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