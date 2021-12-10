İstanbul'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

İSTANBUL'da FETÖ/PDY örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerinde bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda

aralarında daha önceden ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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