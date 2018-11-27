Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İçin Adı Geçen Binali Yıldırım ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan ve 20 ilin başkan adaylarının açıklandığı grup toplantısının ardından Meclis'teki makamında TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

ERDOĞAN, ADAYLARI AÇIKLADIKTAN SONRA KONUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ankara ve İzmir belediye başkan adayları açıklandı ama İstanbul açıklanmadı. İstanbul ile ilgili bir sıkıntı mı var, yoksa istişareler devam mı ediyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." dedi.

"AĞZIMDAN LAF ÇEKMEYE ÇALIŞMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor." sözleri üzerine, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın." diye konuştu.

"İDDİANIZI İSPAT EDİN"

Başka bir gazetecinin, "Bazı iddialar ortaya atıldı, günlerdir onlar konuşuluyor. Sayın Binali Yıldırım'ın ismi ön plandaydı ama Yıldırım ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağı iddia edildi." sözlerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zaman ben sana bir soru soracağım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Hadi bakalım ispat edin iddianızı." karşılığını verdi.

Aynı gazetecinin, "Benim iddiam değil efendim." sözleri üzerine, "Kimin?" diye soran Recep Tayyip Erdoğan, "Siz gazetecisiniz, almanız lazım ağızlarından onları." dedi.

"61 ADAY TANE AÇIKLAYAN VAR MI"

Erdoğan, "Binali Yıldırım belediye başkan adayı olarak gösterilirse, protokol düzenlemesi yapılması gerekir mi?" sorusuna, "AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Görüyorsunuz hepsi tıkır tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar illerde 61 tane açıklayan var mı?" diye konuştu.

Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan

İSTANBUL ADAYLIĞI

"İstanbul MHP ile ortak açıklanabilir mi?" sorusu üzerine ise Erdoğan, şöyle konuştu:

"Görüşmelerimizi Sadir Bey (Durmaz) MHP adına, bizden de Mehmet Bey (Özhaseki) teknik çalışmaları yapıyorlar. Bu teknik çalışmaları neticelendirecekler, neticelendirdikten sonra bize takdim edecekler. Kalan yerleri de inşallah biz Sayın Başkanla beraber oturacağız, konuşacağız, nihayete erdireceğiz."

MHP'YE JEST YAPILABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "AK Parti'nin jest olarak Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna "Bizim de benzer şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." karşılığını verdi.

"Dönüşte tekrar görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ne demek? Tabii her zaman." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O jest kapsamında Osmaniye, Adana ve Manisa olabilir mi?" sorusu üzerine de "Niye olmasın?" diye konuştu.