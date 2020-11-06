İstanbul Havalimanı otoparkında Kasım ayında yüzde 50 indirim kararı
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İstanbul Havalimanı otoparkında Kasım ayında yüzde 50 indirim kararı

06.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:20
İstanbul Havalimanı otoparkında Kasım ayında yüzde 50 indirim kararı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı otoparkının Kasım ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı otoparkının Kasım ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yolcuların kullandığı otopark alanları için Kasım ayında indirim kararı alındı. Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanabilecek. Konuya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmeci İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda otoparkın indirimli olduğu belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, Kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde" denildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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