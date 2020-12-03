Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu

03.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:31

Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu şahıs polise yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu şahıs polise yakalandı. Zanlının sahte pasaportu aldığı kişinin izini süren ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekipleri sahte Hollanda pasaportu ile yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu Silvan F.'yi gözaltına aldı. Zanlı sorgusunda sahte pasaportu Ferdi İ. isimli şahıstan aldığını itiraf etti. Çalışmayı genişleten polis ekipleri Ferdi İ.'yi geçtiğimiz Pazar günü Gaziosmanpaşa'daki evinde gözaltına aldı. Ferdi İ.'nin geçmişe dönük İstanbul Havalimanı'ndaki görüntülerini inceleyen polis, zanlının Damla U. isimli şahısla birlikte hareket ettiğini de belirledi. Bunun üzerine Damla U. Arnavutköy'de gözaltına alındı. Ferdi İ.'nin İstanbul Havalimanı'nda dolaştığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Suriye uyruklu Silvan F. sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderilirken Ferdi İ. ve Damla U. ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Damla U. adli makamlarca serbest bırakılırken Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi | İstanbul Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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