Son dakika haberi | FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin 10 sanığın yeniden yargılandığı dava

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığın, haklarında verilen ve istinafça onanan hapis cezası kararlarının Yargıtay...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığın, haklarında verilen ve istinafça onanan hapis cezası kararlarının Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Fatih Gürsul, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel katıldı. Diğer sanıkları da avukatları temsil etti.

Duruşmada Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 9 Temmuz 2020 tarihli bozma ilamı okundu. Bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan sanıklar ve avukatları, ilama uyulmasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısının bozma ilamına uyulmasına karar verilmesini talep etmesinin ardından bu konuyla ilgili kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Fatih Gürsul: "Kesinlikle örgütle bağlantım yok"

Bozma ilamına karşı savunması sorulan sanıklardan Fatih Gürsul, ByLock uygulaması yüzünden suçlandığını ve başka bir husus olmadığını öne sürerek, "Kesinlikle örgütle bağlantım yoktur. Sırf CHP genel başkan başdanışmanı olduğum için tutuklandım. Darbeye karışanlar benden sonra tutuklandı. 4 yıl boyunca cezaevinde yaşadım. Partim nedeniyle manşetlerde yer aldım. Nihayet Yargıtay bozma ilamını verdi, siz beni tahliye ettiniz. Kumpasa kurban gittim. Uygulama kullanmadığım için beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan Elif Yaprak da 1 dolarları basından duyduğunu ve böyle bir suçlamayı kabul etmediğini anlatarak, "Demokrat bir insanım, beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Fatih Mehmet Keleşoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelen bir ihbar nedeniyle sanık olduğunu kaydederek, "Kullanmadığım uygulama yüzünden yargılanıyorum. Hakkımda ihbarı yapanlara iftiradan dolayı suç duyurusunda bulunacağım." ifadesini kullandı. Sanık Hakan Doğan, "Bank Asya'daki hesabımı yatırım amaçlı kullandım." derken, diğer sanık Kasım Karagöz ise, "Söz konusu uygulamayı sadece iki dakika kullanmıştım. Bank Asya'daki hesabı, yurtdışına çıkarken ne kadar çok hesabım olursa vize almam kolay olur diye açtım." şeklinde konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklar ve avukatları da, beraatlerine karar verilmesini istedi. Sanık avukatları ayrıca, kimi sanıklar yönünden dosyanın ayrılması ve adli kontrollerin kaldırılması talebinde bulundu.

Ara karar

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir kısım sanık avukatlarının dosyaların ayrılması talebini, dosya kapsamı, bozma ilamı ve gelinen aşamayı dikkate alarak reddetti.

Savunması alınmayan iki sanık hariç diğer sanıklar yönünden duruşmaya katılma zorunluluğunu kaldıran heyet, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "ayda bir kez imza yükümlülüğünden" oluşan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerinin de, yüklenen suç bakımından önlemlerin ölçülü olması gerekçesiyle reddine karar verdi.

Sanıklardan Fatih Gürsul ve Turgay Atasoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki farklı soruşturma dosyası örneğinin ilgili başsavcılıktan istenmesine hükmeden heyet, bozma ilamında adı geçen tanıklar A.Ç, K.K ve gizli tanık "Karadeniz"in beyanlarının fiziken araştırılmasına, bir sonraki duruşma başlangıcında taraflara okunmasına ve Kovid'li olduğu belirtilen sanıklardan Adem Sezgin Uzun'un mazeretli sayılmasına yönelik karar aldı.

Sanıklardan Kasım Karagöz için bozma ilamında etkin pişmanlık sürecinin ele alınmış olması nedeniyle tensipte yazışma yapıldığını ve sanığın bu duruşmadaki beyanlarına göre etkin pişmanlıkta yararlanma durumunun olmadığını belirten heyet, sanığın bu yönlü işlemi kabul etmediğini belirtmesi nedeniyle ilgili ara karardan vazgeçilmesini kararlaştırdı.

Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak isteyen sanık Turgay Atasoy'un ayrıntılı ifadelerinin alınarak etkin pişmanlık raporu hazırlanması hususunda yazılan yazının sonucunun beklenmesi ve akıbetinin sorulmasına da karar veren heyet, mahkemece bizzat huzurda dinlenilmesi ve yüzleşme yapılmasında yarar görülen 5 tanığın, sanıklar Elif Yaprak Saraç, Fatih Gürsul, Kasım Karagöz ve Fatih Mehmet Keleşoğlu bakımından dinlenilmesine yönelik hüküm kurdu.

Bozma ilamında bahsedilen ID raporları gibi eksikliklerin giderilmesi için yazışmalar yapılmasına karara bağlayan heyet, duruşmayı 10 Kasım 2021'e erteledi.

Davanın geçmişi

Yargılama yapan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Aralık 2017 tarihli kararında, tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

Diğer sanıklar, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptıran heyet, diğer sanık Turgay Atasoy'u ise aynı suçtan indirim uygulayarak 7 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Bu kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Mart 2018'de verdiği kararla, 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldıkları hapis cezalarını onamıştı. Bu hükmün temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 19 Temmuz 2020'de usulü eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya