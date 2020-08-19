Son Dakika: İSTANBUL -ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ 5 YARALI
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Son Dakika: İSTANBUL -ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ 5 YARALI

Son dakika habere göre Esenyurt'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı.

Son Dakika: İSTANBUL -ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE NİŞAN ATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ 5 YARALI
19.08.2020 02:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 02:19
Esenyurt'ta iki aile arasında nişan atma sebebiyle kavga çıktı. Kavgada 1'i kadın 2 kişi silahla yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı.  Olayın ardından Küçükçekmece'de devam eden kavgada açılan ateş sonucu ise kız tarafından 1 kişi ile yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahmet E. (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olaylar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki aile arasında nişan atma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Halis Name ve Hanadı Deırı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay hakkında çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE  1 ÖLÜ 3 YARALI 

Esenyurt'ta yaşanan olayın ardından nişan atma kavgası Küçükçekmece'de de devam etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, plakası öğrenilemeyen bir otomobille Esenyurt'taki kız tarafının Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak'ta yaşayan yakınlarının evine geldi. Burada açılan ateş sonucunda 1'i kız tarafından 3'ü ise yoldan geçmekte olan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen yaralılardan birinin 14 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Polis, ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E. (24) hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERASIMA YANSIDIKüçükçekmece'deki olay vatandaşlar tarafından cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Cep telefonu görüntülerinde saldırı sonrasında yaşanan kargaşa ve vatandaşların yaralılara yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Aynı görüntülerde bir kadının yere düştüğü de görülüyor. Devamında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin geldiği kameralara yansıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise bir aracın olay yerinden uzaklaştığı sırada bazı kişiler yere düşüyor.  Vurulan bir kişinin, bir süre koştuktan sonra önce yere yere düştüğü görülüyor. 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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