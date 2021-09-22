Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam...

ÜMRANİYE (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ümraniye'de düzenlediği operasyonda, aralarında korona virüs tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğu toplam 445 bin 195 sahte ilaç ele geçirdi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri