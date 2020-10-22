Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

22.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:16
Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. isimli şahısları Samsun girişinde araçla yakaladı. Araçta ve şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 157,27 gram metamfetamin, 1,35 gram kokain, 1 adet captagon ve 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 4 kişi, gözaltına süreleri uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - SAMSUN

Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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