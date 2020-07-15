Son Dakika: İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlu 5 gündür kayıp
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Son Dakika: İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlu 5 gündür kayıp

Son dakika haberi... İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlu 5 gündür kayıp Kars'a ev almak için İstanbul'dan geldiği iddia edilen kadın ve oğlundan haber alınamıyor.

15.07.2020 22:00 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:13

İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlu 5 gündür kayıp

KARS - Kars'a ev almak için İstanbul'dan geldiği iddia edilen kadın ve oğlundan haber alınamıyor. Kadının Ankara'da yaşayan kızı emniyete müracaat ederek annesi ve kardeşinin biran evvel bulunmasını istedi.

Aslen Karslı olan ve yaklaşık 20 yıldır İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Figen Karadağ, 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ ile birlikte 2 hafta önce memleketi Kars'a geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şehitler Mahallesi'nde ev almak için memleketi Kars'a gelen Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ, satın alacağı ev için 2 gün pazarlık ettikten sonra geçtiğimiz Cuma gününden itibaren anne ve oğlundan haber alınamadı.

Ankara'da yaşayan ve 10 Temmuz'dan itibaren ailesine ulaşamayan Figen Karadağ'ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek annesinin ve kardeşinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kars Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek 5 gündür haber alınamayan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ı arama çalışması başlattı.

Henüz haber alınamayan anne ve oğlunu arama çalışması Kars'ta ve çevre illerde devam ediyor.

Figen Karadağ'ın abisi Fikret Saltık ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin ve yeğeninin bir an önce bulunmasını için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

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Son Dakika: İstanbul'dan Kars'a gelen kadın ve oğlu 5 gündür kayıp

Kaynak: İHA

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