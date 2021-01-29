Son dakika... İstanbul'dan Bursa'ya taksiyle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'dan Bursa'ya taksiyle uyuşturucu madde getiren E.T. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı.

İSTANBUL'dan Bursa'ya taksiyle uyuşturucu madde getiren E.T. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı. Çantasında 738 gram uyuşturucu çıkan E.T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası verildi. Gözaltına alınan E.T. adliyeye sevk edildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Beyazıt Polis Merkez Amirliği'ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye görevi yaptıkları sırada, İncirli Caddesi üzerinde ticari taksiyi durdurarak içindeki yolcunun izin belgesini kontrol etmek istedi. İzin belgesi olmadığını belirten yolcu E.T., İstanbul'dan geldiğini, yola kısıtlama başlamadan önce çıktığını söyledi. E.T.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yapmak istedi. Yapılan aramada E.T.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ekiplerin takside yaptıkları aramada ise çanta içerisinde 738 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN