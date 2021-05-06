Son Dakika | İstanbul'dan belgesiz yolculuk jandarmaya takıldı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan yol kontrolünde İstanbul'dan 'seyahat izin belgesi' olmadan gelen bir şahıs yakalanarak ceza kesildi.