Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
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Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

19.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:54

İstanbul'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Gaziosmanpaşa'da sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 14 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 bilgisayar, 2 hard disk, 1 hafıza kartı, 1 banka kartı, 33 cep telefonu ve 35 SIM kart ile 105 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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