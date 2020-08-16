Son dakika! İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadın Antalya'da defnedildi
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Son dakika! İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadın Antalya'da defnedildi

Son dakika gündem haberi... İstanbul'da düğün davetiyelerini dağıtmak için nişanlısıyla çıktıkları yolda trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Meltem Narman, Antalya'da defnedildi.

Son dakika! İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadın Antalya'da defnedildi
16.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:17

İstanbul'da düğün davetiyelerini dağıtmak için nişanlısıyla çıktıkları yolda trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Meltem Narman, Antalya'da defnedildi.

Kozlu Gasilhanesi'nden dün alınan Narman'ın cenazesi, uçakla Antalya'ya getirildi. Uncalı Mezarlığı morguna konulan cenaze, bugün sabah saatlerinde yakınları teslim edildi. Genç kadın, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için motosikletle yola çıkan 26 yaşındaki Kutay Ecevit ve 32 yaşındaki Elif Meltem Narman, Kağıthane TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetmişti. Kozlu Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından Ecevit'in cenazesi toprağa verilmek üzere Merzifon'a, Narman'ın cenazesi de Antalya'ya gönderilmişti.

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Kaynak: AA

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