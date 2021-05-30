Son dakika! İstanbul'daki rüşvet operasyonuna ilişkin valilikten açıklama
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Son dakika! İstanbul'daki rüşvet operasyonuna ilişkin valilikten açıklama

Son dakika! İstanbul'daki rüşvet operasyonuna ilişkin valilikten açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İstanbul'da yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' soruşturması kapsamında 6 kişi yakalandı.

İstanbul'da yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma' soruşturması kapsamında 6 kişi yakalandı. İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 2 şüphelinin tutuklandığı belirtilerek, idari soruşturmanın da başlatıldığı ve tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yerinin değiştirildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturmanın da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yerinin değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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