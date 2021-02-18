Son dakika: İstanbul'daki operasyonda 71 bin 918 sahte sağlık ürünü ele geçirildi
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Son dakika: İstanbul'daki operasyonda 71 bin 918 sahte sağlık ürünü ele geçirildi

18.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:58
Son dakika: İstanbul'daki operasyonda 71 bin 918 sahte sağlık ürünü ele geçirildi

Son dakika haber: İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 71 bin 918 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 71 bin 918 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, sağlıksız ortamlarda ürettikleri yüklü miktardaki cinsel içerikli ürünü piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Eyüpsultan'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, iş yeri sahibi A.A.'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen macun, jel, krem, damla, çikolata, sprey, hap ve kapsülden oluşan 71 bin 918 ürün ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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