Son Dakika | İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren magandalara rekor ceza Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren magandalara rekor ceza Magandalara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 44 bin 520 lira idari para cezası kesildi Trafik suçlarından ise 101 bin 104 lira para cezası kesildi Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 13...

İstanbul'daki asker uğurlamalarında terör estiren magandalara rekor ceza

Magandalara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 44 bin 520 lira idari para cezası kesildi

Trafik suçlarından ise 101 bin 104 lira para cezası kesildi

Ehliyetlerine el konulan sürücülere ait 13 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından "asker uğurlaması" yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat gönderilmesine rağmen İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek "drift" yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan, 13 aracın trafikten men edildiği ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 44 bin 520 lira, Karayolları Trafik Kanunundaki ilgili maddeler gereği de toplamda 101 bin 104 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından "asker uğurlaması" yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedilmişti. Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Ümraniye, Esenyurt, ve Sultangazi'deki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Havai fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirmişti. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla tünelleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirmişti.

13 sürücüye 44 bin 520 lira ceza

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, planlarını ve adreslerini tespit ettiği havaya ateş açan şahısla beraber toplamda 14 kişiyi yakaladı. Şubeye götürülen şahıslara, İçişleri Bakanlığımızca Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan Genelgede belirtilen yasaklara aykırı davrandığı gerekçesiyle "Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi" gereği istinaden ayrı ayrı 3 bin 180 lira idari para cezası uyguladı. Şubedeki 34 FK 3670 plakalı Motosiklet sürücüsü İ.Ç., 34 HM 9976 plakalı Motosiklet sürücüsü E.K., 34 CMK 741 plakalı araç sürücüsü M.G. 35 ZU 741 plakalı araç sürücüsü E.B., 34 BJU 315 plakalı araç sürücüsü F.Ö. 34 FK 3670 plakalı Motosiklet sürücüsü, İ.Ç. ve 34 HM 9976 plakalı Motosiklet sürücüsü E.K.'ye ayrı ayrı "Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak" maddesinden istinaden 2473 TL, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" istinaden 6141 TL., "Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması" istinaden 132 TL olmak üste toplamda 8746 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

13 araç trafikten men edildi

Ayrıca 34 FK 3670 plakalı Motosiklet sürücüsü İ.Ç. aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için Motosiklet gün süre ile trafikten men edildi. 34 CMK 741 plakalı araç sürücüsü M.G.,35 ZU 741 plakalı araç sürücüsü E.B. ve 34 BJU 315 plakalı araç sürücüsü F.Ö.'ye ayrı ayrı "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" istinaden 132 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Esenyurt ilçesinde işlem yapılan beş sürücü, Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesine istinaden (Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) Adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Merkez Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Rekor para cezası kesildi

Maltepe İlçesi mıntıkasında konvoy oluşturan araç ve sürücüler; 46 HC 044 plakalı araç sürücüsü M.P., 09 FB 443 plakalı araç sürücüsü U.U., 34 PU 7056 plakalı araç sürücüsü B.A., 46 HC 044 plakalı araç sürücüsü M.P., 09 FB 443 plakalı araç sürücüsü U.U. ve 34 PU 7056 plakalı araç sürücüsü B.A. ya 67/1-d maddesine istinaden "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" her sürücüye ayrı ayrı 6141 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. 46 HC 044 ve 09 FB 443 plakalı araç sürücüleri aynı zamanda ruhsat sahibi oldukları için araçlar gün süre ile trafikten men edildi. Sürücüler M.P., U.U.ve B.A.nın sürücü belgeleri 67/1-d maddesine istinaden gün süre ile geri alındı. Maltepe İlçesinde işlem yapılan üç sürücü, Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesine istinaden işlem yapılmak üzere ilgili Maltepe Küçükyalı Polis Merkezine teslim edildi.

Ehliyetlerine el konuldu

Sarıyer İlçesi mıntıkasında konvoy oluşturan araç ve sürücüler; 34 LH 4235 plakalı araç sürücüsü A.K, 34 BEE 580 plakalı araç sürücüsü M.Ö., 69 AF 304 plakalı araç sürücüsü Ö.F.Ö., 34 ND 833 plakalı araç sürücüsü O.M.B., 34 UY 2748 plakalı araç sürücüsü H.C.B. 34 LH 4235 plakalı araç sürücüsü A.K., 34 BEE 580 plakalı araç sürücüsü M.Ö., 69 AF 304 plakalı araç sürücüsü Ö.F.Ö., 34 ND 833 plakalı araç sürücüsü O.M.B. ve 34 UY 2748 plakalı araç sürücüsü H.C.B'ye "Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) istinaden 132 TL, "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" istinaden 132 TL olmak üzere ayrı ayrı 264 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Sarıyer İlçesindeki konvoyda; silahla havaya ateş eden B.S. isimli şahıs ve Kurusıkı silahın sahibi H.C.B. yakalanarak Sarıyer Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA