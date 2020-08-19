Son Dakika | İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada Son dakika gündem haberine göre Beşiktaş'ta sokak arasında kontrolü kaybeden motosikletli kurye, park halindeki 3 araca ve 1 kadına çarptıktan sonra yere savruldu.

Beşiktaş'ta sokak arasında kontrolü kaybeden motosikletli kurye, park halindeki 3 araca ve 1 kadına çarptıktan sonra yere savruldu. Motosikletlinin hafif yaralandığı kazada, o anları kayda alan araçtakilerin paniği kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beşiktaş Cihanmüma Mahallesi Akdoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa sipariş götüren motosikletli kurye, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybeden motosiklet, 3 araca ve 1 kadına çarptıktan sonra yere savruldu. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, motosikletli ve çarptığı kadın ise hafif şekilde yaralandı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA KAMERADA

Kazanın ardından kaza esnasında sokakta seyir halinde olan Beşiktaş Arama Kurtarma ekibinden Kartal Mert Türkay, araçtan inerek yaralı kuryeye müdahale etti. Müdahalenin ardından kurye motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve araçtaki genç kızın paniği ise kameralara yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA