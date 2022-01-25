Son dakika: İstanbul'da yolda mahsur kalan hasta, kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi - Haberler
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Son dakika: İstanbul'da yolda mahsur kalan hasta, kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: İstanbul'da yolda mahsur kalan hasta, kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi
AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da yolda mahsur kalan ve aracında rahatsızlanan kişi, Beyoğlu Belediyesine ait kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yolda mahsur kalan ve aracında rahatsızlanan kişi, Beyoğlu Belediyesine ait kar küreme aracıyla hastaneye yetiştirildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok araç ilerlemekte zorlanırken bazıları yolda kaldı. Beyoğlu Belediyesi, yolda kalanların yardımına yetişti.

Ekipler, Kulaksız Meydanı'nda yolda kalan bir araçta rahatsızlanan vatandaşı, kar küreme aracına bindirerek Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine götürdü.

İlk müdahalesi yapılan erkek hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

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