Son dakika haber: Yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da yılbaşına yönelik eylem hazırlığında oldukları öne sürülen aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin de olduğu çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.