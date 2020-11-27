Son dakika haberi: İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur Uygulaması'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur Uygulaması'

27.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:07

Son dakika haberleri... İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde Yeditepe'de Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde Yeditepe'de Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Durdurulan araç ve şahıslar didik didik arandı.

İl genelinde akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Yeditepe'de Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde de yapılan uygulamalarda polis ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yoğunluk gösterdi. Yapılan uygulamada araçlar ve şahıslar didik didik aranırken Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
Salgın yayılıyor! Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı
Son dakika haberi: İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur Uygulaması'
Son dakika haberi: İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur Uygulaması'
Son dakika haberi: İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur Uygulaması'
Son dakika haberi: İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur Uygulaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

İlgili Haberler

Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması
Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul'da hava destekli huzur uygulaması
İstanbul'da hava destekli huzur uygulaması
'Yeditepe Huzur' uygulamasında 411 bin 124 TL para cezası kesildi
"Yeditepe Huzur" uygulamasında 411 bin 124 TL para cezası kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seren Serengil İbrahim Büyükak Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur Uygulaması' - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 20:21:48. #1.15#
title