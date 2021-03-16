İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

16.03.2021 07:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 07:44

İSTANBUL'da 7 ilçede internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da 7 ilçede internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanıldığı belirlenen cep telefonları ve dijital materyallere el kondu. Operasyon anı kameralar tarafından görüntülendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Siber polisi, bu gün sabah saat 06.00'da 7 ilçede tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona özel harekat polisi ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 

EYÜPSULTAN 'DA 2 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri tarafında operasyon düzenlenen adreslerden ikisi Eyüpsultan'daydı. Yeşilpınar Mahallesi, Ferhat Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın 7'nci katında bulunan bir daireye düzenlenen baskında dairede bulunan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada yasadışı bahis oynatmakta kullanılan cep telefonlarına el kondu. Öte yandan, yine Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı bir binaya binanın 4'üncü katına düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, dairede yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen materyallere el kondu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


- İstanbul
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Türkan Şoray Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 07:45:03. #1.15#
title