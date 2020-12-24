Son Dakika | İstanbul'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
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Son Dakika | İstanbul'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

24.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:36

Son dakika habere göre Kağıthane'de iki hırsız bir depodan bebek arabası yapımında kullanılan yaklaşık 500 bin lira değerindeki kalıp malzemelerini çaldı.

Kağıthane'de iki hırsız bir depodan bebek arabası yapımında kullanılan yaklaşık 500 bin lira değerindeki kalıp malzemelerini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları soygun esnasında giydiği kıyafetlerden yakaladı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.50 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre iki şüpheli, akşam saatlerinde geldikleri bir depodan değeri yaklaşık 500 bin lira olan ve bebek arabası yapımında kullanılan 20 adet kalıp malzemesini çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından şikayet üzerinde çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KAĞITHANE POLİSİ HIRSIZLARI KIYAFETİNDEN YAKALADI

İncelemelerin ardından Kağıthane polisi, kısa sürede eşkallerini belirledi. Olay esnasında giydikleri kıyafetler de dikkatini çeken polis, şahısların kimliklerini de tespit etti. İlçede çalışma yapan polis, şahısları soygun esnasında giydiği kıyafetten belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler M.F.A. ve M.Ç. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Son Dakika | İstanbul'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
Son Dakika | İstanbul'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
Son Dakika | İstanbul'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
Son Dakika | İstanbul'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
Son Dakika | İstanbul'da yarım milyonluk hırsızlık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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