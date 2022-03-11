Son Dakika | İstanbul'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika haberleri... İstanbul Eyüpsultan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Eyüpsultan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çırçır Mahallesi Nar Sokak'ta tek katlı kimsenin yaşamadığı bir evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel