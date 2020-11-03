Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?
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Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?

03.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:58
Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?

Kasım ayı birlikte havalar soğumaya başladı. Peki, Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hava sıcakları düşecek mi? İzmir'de hava nasıl olacak?

Havalar soğumaya başladı. Ekim ayının sıcak geçmesi ile birlikte, Kasım ayında yağışlar başladı. Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA HANGİ GÜNLER YAĞIŞLI?

İstanbul'da yağışlara dikkat edilmelidir. 4 gün sürecek yağışlar Pazar gününe kadar devam edecek.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir'in hava durumunu da açıkladı. Önümüzdeki 5 gün boyunca İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı gündüz 21 derece civarında geceleri olacak. Geceleri ise en düşük sıcaklık 10-12 derece civarında yaşanacak. Parçalı bulutlu bir havanın olacağı İzmir'de sadece hafif orta kuvvette bir rüzgar etkili olacak.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?

Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat , Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır , Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Samsun, Tokat, Adana il geneli ve Kahramanmaraş

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