Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?

Kasım ayı birlikte havalar soğumaya başladı. Peki, Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hava sıcakları düşecek mi? İzmir'de hava nasıl olacak?

Havalar soğumaya başladı. Ekim ayının sıcak geçmesi ile birlikte, Kasım ayında yağışlar başladı. Son dakika: İstanbul'da yağış! İstanbul'da hangi günler yağış olacak? Hangi illerde hava yağışı olacak? İzmir'de hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA HANGİ GÜNLER YAĞIŞLI?

İstanbul'da yağışlara dikkat edilmelidir. 4 gün sürecek yağışlar Pazar gününe kadar devam edecek.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir'in hava durumunu da açıkladı. Önümüzdeki 5 gün boyunca İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı gündüz 21 derece civarında geceleri olacak. Geceleri ise en düşük sıcaklık 10-12 derece civarında yaşanacak. Parçalı bulutlu bir havanın olacağı İzmir'de sadece hafif orta kuvvette bir rüzgar etkili olacak.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?

Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat , Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır , Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Samsun, Tokat, Adana il geneli ve Kahramanmaraş