Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
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Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki daire oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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