Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
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Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İstanbul uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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