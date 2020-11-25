Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

25.11.2020 06:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 06:52

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı ilçelerde 16 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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