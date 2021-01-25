Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-24 Ocak arasında kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından Bahçelievler, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda E.I., M.K., F.S.S. ve İ.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 34 kilo 800 gram toz esrar, 16 kilogram bonzai, 18 bin 592 sentetik hap, 450 gram uyuşturucu madde, 3 kilo 500 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi ve vakum cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı