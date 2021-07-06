Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı
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Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde şüpheli şahıs 74 yaşında solunum cihazına bağlı çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 10 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik arandı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gecekondu oldu. Adrese baskın yapan ekipler kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı. İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü'nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı.

Polis ekipleri adrese girerek inceleme başlatırken evin çevresi ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.

Adreste gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B'nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı ve yakalama kararının uygulanması için savcılığa başvurulurken operasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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