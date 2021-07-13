Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonu kamerada İstanbul'da 11 ilçede eş zamanlı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da 11 ilçede eş zamanlı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyon da 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili bugün Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Bakırköy, Kadıköy, Eyüpsultan, Beykoz, Arnavutköy, Sultanbeyli, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 31 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anıda saniye saniye kameraya yansıdı.

Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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