Uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklu

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İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kartal ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında geçen hafta Kartal, Kağıthane, Üsküdar, Sultangazi, Sancaktepe, Şişli, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 113 kilo 191 gram bonzai, 47 kilo 826 gram esrar, 2 kilo 311 gram kokain ve 6 bin 800 ecstacy hap ile 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı