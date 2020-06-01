Son dakika! İstanbul'da trafik yoğunluğu
Son dakika güncel haberine göre KONTROLLÜ normal hayatın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
01.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:24
KONTROLLÜ normal hayatın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- İstanbul
Koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü normal hayata geçilmesiyle İstanbul'da bazı noktalarda trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükeşehir Belediye trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da saat 18.00'de trafik yüzde 54 olarak görülüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA