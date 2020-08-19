Son dakika... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ-ZİNCİRLİKUYU
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Son dakika... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ-ZİNCİRLİKUYU

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor.

19.08.2020 08:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 08:50

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak sürücülerin fazla yolcu alıp almadığını ve vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde bugün sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoförlerin fazla yolcu alıp almadığını ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Şişli, Zincirlikuyu Otobüs duraklarında oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde ve minibüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Denetim noktasında fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi. İstanbul genelinde saat 10.00'a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 17.00'de tekrar başlayacağı ve saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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Son dakika... İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ-ZİNCİRLİKUYU

Kaynak: DHA

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