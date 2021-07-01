Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı
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Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

 İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

 


Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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