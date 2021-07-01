Son dakika haber! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı
Son dakika haberine göre İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı