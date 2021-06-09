Son Dakika | İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
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Son Dakika | İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu

Son Dakika | İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Son Dakika | İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
Son Dakika | İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
Son Dakika | İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
Son Dakika | İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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