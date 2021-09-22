Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 8'i yakalandı.

CUMHURİYET (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 8'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Direnişler Meclisi" ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerişinde terör örgütü DHKP/C propagandası yaparak kamuoyu oluşturdukları gerekçesiyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 14 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

 İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:08:41. #1.12#