Son dakika haberleri | Terör örgütü DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri | Terör örgütü DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Nisan'da, 8 ilçedeki 12 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | Terör örgütü DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri | Terör örgütü DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri | Terör örgütü DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri | Terör örgütü DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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