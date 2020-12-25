Son dakika! İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon
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Son dakika! İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon

25.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:20
Son dakika! İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece, Şişli ve Sultanbeyli'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

4'ü yabancı uyruklu 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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